Стройготовность нового детского сада в Солнечногорске достигла 50%

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В поселке Поварово Солнечногорского округа строится новый детский сад на 250 мест. Уже выполнено 50% работ: завершены несущие конструкции здания и кровля. Рабочие ведут монтаж внутренних и наружных инженерных систем. Завершить строительство планируют в четвертом квартале 2025 года, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

Согласно проекту, в здании оборудуют пост охраны, просторные групповые с раздевалками, игровые и спальные комнаты, буфетные зоны, пищеблок, полного цикла, спортивные и музыкальные залы, медицинский блок с процедурной, кабинетом логопеда, а также административные и бытовые помещения. На территории: разновозрастные игровые площадки с навесами и крытая площадка для ранения детских колясок и саней.

Контроль за строительством детского сада осуществляет Главгосстройнадзор Московской области.

Дошкольное учреждение строится в рамках реализации целей региональной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на средства муниципального и областного бюджетов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.

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