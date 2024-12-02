Стройготовность нового детсада в подмосковном ЖК «Город счастья» достигла 24%

«На объекте трудятся 39 человек — достаточное количество для выполнения работ в срок. Завершены земляные и монолитные работы, активно идет внутренняя кладка стен и перегородок», — рассказала глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева в своем Telegram-канале.

Площадь здания — 3750 квадратных метров. Помимо групп, в которых разместят игровые зоны и спальни, в детском саду будут предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, медицинские кабинеты, пищеблок, кабинеты психолога и логопеда, а также административные и технические помещения.

На прилегающей территории установят теневые навесы, игровые и спортивные комплексы, будет проведено комплексное благоустройство и озеленение. Кроме того, детский сад будет оборудован с учетом доступности для маломобильных групп населения.

Открытие детского сада запланировано на 4 квартал 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.