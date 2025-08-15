Стройготовность детского сада в подмосковном ЖК «Зеленые Аллеи» превысила 50%

В жилом комплексе «Зеленые Аллеи» продолжается строительство детского сада для 155 воспитанников — второго в составе проекта. Новый объект инфраструктуры расположится возле корпусов № 17 и 18. Строительная готовность детского сада достигла 55%. Группа «Самолет» возводит соцобъект в Ленинском городском округе, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Сейчас на площадке завершают устройство кровли и остекление, монтируют инженерные системы. Строители уже приступили к внутренним отделочным работам и благоустройству прилегающей территории.

Будущий детский сад представляет собой трехэтажное здание общей площадью более 2,6 тыс. кв. метров. Внутри оборудуют шесть групповых для малышей. В каждой ячейке появятся спальни, буфетные, раздевалки и санузлы. Все комнаты меблируют и получат необходимое оснащение, соответствующее возрасту детей. Воспитанники смогут заниматься творчеством в кружковых, развивать физическую подготовку в спортивном зале, петь и танцевать — в музыкальном зале. В детском саду также оборудуют кабинеты специалистов: медицинский кабинет, кабинеты психолога и логопеда. Отмечается, что проект здания предусматривает доступную среду для маломобильных групп населения.

Территория детского сада будет полностью благоустроена. На ней создадут игровые зоны с комплексами, домиками, песочницами, досками для рисования и навесами, защищающими от солнца и непогоды. Для активных занятий на улице предусмотрена спортивная площадка. Различные функциональные пространства отделят друг от друга живой изгородью. Более половины участка займут зелёные насаждения: газоны, цветники и молодые лиственные и хвойные деревья.

Жилой комплекс «Зеленые Аллеи» находится в подмосковном городе Видное, в 4 км от МКАД.

Район обладает удобной транспортной доступностью: рядом железнодорожная станция «Расторгуево» Павелецкого направления и остановки общественного транспорта. В шаговой доступности от проекта множество мест для прогулок на свежем воздухе — Видновское лесничество и Тимоховский лесопарк. В составе квартала уже построено 14 жилых корпусов, школа на 600 мест, один детских сад для 155 малышей, открыта поликлиника на 100 посещений в смену и работает женская консультация.

В Подмосковье застройщики строят комфортные жилые кварталы в рамках КРТ вместе со вей необходимой инфраструктурой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.