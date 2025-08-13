Стройготовность детского сада на 250 мест в Балашихе достигла 80%

Детский сад будет включать 10 групп: 2 на первом этаже и по 4 — на втором и третьем. В здании предусмотрены спортзал, музыкально-актовый зал, пищеблок, прачечная и медицинский блок. Территорию оборудуют современными игровыми площадками и зоной для прогулок.

«Это современное и комфортное здание с просторными группами очень нужно жителям микрорайона, и мы следим за тем, чтобы оно было сдано в срок. Уверен, детский сад станет важным центром притяжения для семей с детьми», — отметил Владимир Шапкин.

В настоящее время завершены общестроительные работы, выполнены все кладки наружных и внутренних стен, ведется отделка помещений, установка окон, дверей и витражей, а также утепление фасада.

Строительство детского сада в микрорайоне Алексеевская роща ведется с 2024 года в рамках инвестиционной программы. На данный момент готовность объекта составляет 80%. Открытие запланировано на первый квартал 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.