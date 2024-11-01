Стройготовность бассейна в центре реабилитации «Ясенки» Новой Москвы достигла 50%

сегодня в 12:11

В реабилитационном центре «Ясенки», в поселении Вороновское Новой Москвы, продолжается строительство здания бассейна. Общая стройготовность по всем видам работ составляет более 50%. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы ведутся в рамках госпрограммы за счет средств бюджета.

«Сейчас на площадке задействованы 80 рабочих и 2 единицы техники. Монолитные работы завершены. Здесь утепляют фасады и монтируют специальную фасадную плитку на металлические каркасы, устанавливают окна и витражи. Во внутренних помещениях ведется устройство инженерных сетей и отделочные работы», — уточняется в сообщении.

Со следующей недели подрядчик планирует приступить к работам по монтажу оборудования водоподготовки и другого технологического оборудования для бассейна.

Соединять здание бассейна с корпусом реабилитационного центра будет крытый теплый коридор. Он построен, его осталось застеклить, выполнить внутреннюю отделку.

Общая площадь здания — 1 тыс. кв. м. В составе блока бассейна разместятся основная чаша, акватренажеры, вспомогательные и административные помещения, тренерская, комнаты медицинской помощи, помещения водоподготовки.

Строительство бассейна в «Ясенках» идет при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.