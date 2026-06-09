Строится новый, ждите: как саратовцы выбираются с вокзала по колено в грязи

Россиянка Юлия Белова в своем блоге пожаловалась на ужасные условия для пассажиров во время реконструкции железнодорожного вокзала в Саратове. Они вынуждены идти по доскам, грязи и камням, чтобы попасть к своему вагону.

Пассажирка поезда рассказала, что из-за реконструкции ж/д вокзала рабочие убрали перроны, поэтому люди вынуждены ходить с чемоданами в дождь по грязи. Сначала были доски вдоль путей, но затем они неожиданно заканчиваются, после чего снова начинается грязь.

По ее словам, люди с чемоданами вынуждены идти к своим поездам по соседним железнодорожным путям.

«Женщины с колясками и детьми на руках там шли. Говорят, так уже давно, а я и не знала. Но, пардоньте, прям вот так? По грязи, под дождем? Мой шок в шоке. Хорошо ехали рядом мои знакомые, которые помогли с чемоданами там пробраться», — поделилась Юлия в соцсетях.

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