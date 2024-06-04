Строительство школы на 1150 мест стартовало в ЖК «Южная Битца» в Ленинском округе

В Ленинском городском округе началось строительство новой школы. Здание, рассчитанное на 1150 мест, переменной этажности будет возведено на Южном бульваре в жилом комплексе «Южная Битца», сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Через 20 месяцев школа на 1150 мест должна быть готова принимать первых учеников. Сейчас строительство школы находится на этапе обустройства котлована. К основной части возведения строительных конструкций мы приступим в июле 2024 года», — приводятся в сообщении слова руководителя строительства от застройщика ЖК «Южная Битца» Александра Евдокимова.

Образовательное учреждение будет представлять собой современное здание с учебными классами, лабораториями, спортивными и актовыми залами, а также обеденной зоной для детей. Планируется, что к 2025 году школа войдет в эксплуатацию, а к тому времени будет завершено строительство сопутствующих домов.

Школа станет частью обширной социальной инфраструктуры жилого комплекса «Южная Битца», которая будет включать в себя четыре детских сада, две школы и поликлинику.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.