Строительство под угрозой: в России возникли проблемы с мусорными полигонами

В 9 субъектах РФ могут сорваться планы по строительству мусорных полигонов

Глава Комитета Госдумы РФ по экологии Дмитрий Кобылкин заявил, что в 9 субъектах РФ могут не реализовать план по строительству мусорных полигонов к 2026 году, сообщает АБН24 .

Хуже всего ситуация обстоит в Омской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Тверской области, Архангельской области и Краснодарском крае. В каждом субъекте находятся от 5 до 16 полигонов, там копятся ТКО (твердые коммунальные отходы), большую часть все еще используют.

По закону, временные свалки в регионах необходимо закрыть до 1 января 2026 года, все отходы нужно отправить на современные мусорные полигоны. Отставание в работах связано с проблемами с проектно-сменной документацией, нехваткой инвестиций и концессионных соглашений.

Дмитрий Кобылкин подчеркнул, что в ряде регионов наблюдается недостаток интереса к выполнению распоряжения президента. Чтобы активизировать местные органы власти, депутат предложил рассмотреть возможность внедрения механизма парламентского надзора.