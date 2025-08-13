Строительство нового учебного корпуса в Мытищах завершено на 70%

В рамках программы реновации группа «Самолет» продолжает возведение нового учебного корпуса действующей школы № 10 им. А. К. Астрахова, рассчитанного на 200 учеников 5-11 классов. Работы осуществляются в рамках договора комплексного развития микрорайона № 20 в Мытищах. Ранее девелопер расселил 57 семей из ветхих бараков, а прямо сейчас возводит на территории района современный ЖК «Долина Яузы», сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Строительная готовность нового учебного корпуса школы составила 70%. Работы ведутся по установленному графику. Тепловой контур здания полностью завершен. Сейчас монтируют инженерные системы и лифтовое оборудование, также строители уже приступили к внутренним отделочным работам. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в III квартале 2026 года.

Площадь нового четырехэтажного корпуса составит 3,7 тыс. кв. метров. Здесь разместятся универсальные и специализированные кабинеты, лаборатории, учительская. На втором этаже откроется большой центр детских инициатив, а на третьем появится переход, соединяющий два корпуса. На каждом этаже предусмотрены уютные зоны отдыха для учеников. Просторная столовая на 200 мест обеспечит комфортное питание школьников.

На прилегающей территории проведут благоустройство. Для активного времяпровождения установят спортивные площадки с современным оборудованием и обустроят футбольное поле с искусственным газоном, а отдохнуть ученики смогут на скамейках возле школы. Во дворе высадят молодые деревья и кустарники, а также проложат тропинки и установят уличное освещение.

ЖК «Долина Яузы» расположен в Мытищах, у границы с Москвой. Местоположение обеспечивает удобный выезд на МКАД и быстрый доступ к Ярославскому шоссе. Рядом — живописная природа: всего за 10 минут можно дойти до набережной Яузы и Перловского парка.

Архитектура домов выполнена в современном европейском стиле: кирпичные фасады, выразительные линии и разноуровневые балконы создают гармоничный облик. На первых этажах разместятся кофейни, супермаркеты и салоны красоты.

«Все государственные программы — и бюджетные, и внебюджетные по строительству школ — имеют большое значение», — сказал Воробьев.