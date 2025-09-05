Строительство комплекса «Тайм» завершается в Балашихе

Строительство нового производственно-складского комплекса компании «Тайм» в городском округе Балашиха выходит на финишную прямую. Здание возводится в рамках региональной программы «Земля за 1 рубль», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На объекте уже завершен монтаж внутренних инженерных систем и слаботочных сетей, на 90% выполнены отделочные работы. В цехах идет пусконаладка технологического оборудования.

Параллельно специалисты завершают устройство наливных полов на втором этаже мезонина, устанавливают подвесные потолки и двери на лестничных клетках в административно-бытовом комплексе, укладывают тротуарную плитку на крыльцах энергоцентра и монтируют ворота в зоне контрольно-пропускного пункта. На строительной площадке трудятся 70 рабочих и инженерно-технических специалистов.

В здании будет расположено производство сантехнических инсталляций. Летом 2022 года компания «Тайм» перевела производство из Москвы в Балашиху, воспользовавшись возможностями программы «Земля за 1 рубль» и получив участок площадью 3,5 гектара для реализации проекта импортозамещения. После полноценного ввода предприятия в эксплуатацию планируется создание более 200 новых рабочих мест для жителей округа.

Реализация проекта позволит укрепить промышленный потенциал Балашихи и обеспечить рынок современными отечественными инженерными решениями, востребованными в строительной отрасли.

