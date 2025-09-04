Строительство еще одного детсада завершат в Ленинском округе до конца года

Глава подмосковного Ленинского городского округа Станислав Каторов проинспектировал строительство детского сада в жилом комплексе «Зеленые Аллеи». На данный момент степень готовности объекта оценивается в 60%, сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

«На стройплощадке работают 61 человек. В настоящее время специалисты занимаются черновыми внутренними работами, подключением отопительной системы и облицовкой внешней части здания. В дальнейшем запланирована чистовая отделка внутренних помещений и благоустройство прилегающей территории. Возведением объекта занимается группа компаний «Самолет», при этом работы осуществляются в соответствии с установленным графиком», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Он также упомянул, что завершение строительства детского сада намечено на конец декабря 2025 года.

«В трехэтажном здании общей площадью 2,6 тыс. кв. м предполагается организовать 6 групп. В новом детском саду будут обустроены музыкальный и физкультурный залы, а также кабинеты для психолога, логопеда и медицинских работников. На прилегающей территории будут созданы игровые и спортивные зоны, организованы места для отдыха для каждой группы, а также высажены зеленые насаждения», — прокомментировал Каторов.

Ранее в Ленинском округе были введены в эксплуатацию два детских сада: один на 310 мест в ЖК «Эко Видное 2.0» и еще один на 85 мест в ЖК «МилоВидное».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.