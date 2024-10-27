Строительство детского сада в Люберцах ведут с опережением графика

В поселке ВУГИ городского округа Люберцы продолжается строительство нового детского сада на 200 мест, сообщили в пресс-службе округа.

Сейчас строители проводят фасадные, отделочные и сантехнические работы, устройство системы вентиляции, а также работы по устройству внутренних инженерных систем. Работы идут с опережением графика.

Детский сад рассчитан для девяти групп детей от 1,5 до семи лет: двух ясельных, одной подготовительный и шести средних. На территории учреждения будет расположена прогулочная зона и детские площадки для каждой из девяти групп, а также музыкальный и физкультурный залы, пищеблок и медицинские кабинеты.

На прилегающей территории ведется озеленение, а также устройство проездов и тротуаров. Открытие учреждения запланировано на начало 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.