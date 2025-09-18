Строительная готовность самой большой школы в Ленинском округе достигла 89%

Строительство самой большой школы в Ленинском городском округе, расположенной в микрорайоне «Первый квартал», вышло на финишную прямую. Текущая готовность образовательного объекта, рассчитанного на 1675 учеников, составляет 89%. Ход работ проинспектировал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов, сообщает пресс-служба администрации.

«Мы проинспектировали ход строительства школы на 1675 мест, которую возводит компания Брусника. Учебное заведение будет сдано в эксплуатацию до конца этого года, и ключевая задача — обеспечить получение всех необходимых разрешительных документов в установленные сроки. Темпы работ хорошие. Внимание уделили благоустройству прилегающей территории, где завершается обустройство стадиона. В дальнейшем будут проведены работы по организации подъездных путей и обеспечению пожарных проездов», — прокомментировал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

В настоящее время на строительной площадке задействовано 220 рабочих. Ведутся работы по монтажу инженерных систем, включая вентиляцию, канализацию, электроснабжение, пожаротушение, чистовой и черновой отделке, установке окон и витражей, а также комплексное благоустройство территории с озеленением и наружным освещением.

Пятиэтажное образовательное учреждение площадью 27 тыс. кв. м возводится по индивидуальному проекту. Его ключевой особенностью станут многофункциональные пространства: трансформируемые классы для средней и старшей школы, просторные общественные зоны, большой спортивный зал и собственный амфитеатр на 600 мест. На прилегающей территории обустроят парк с эко-тропами, экспериментальный огород, сад с тактильными камнями, а также домики для птиц и насекомых для изучения окружающей среды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что бюджетные и внебюджетные программы по строительству школ имеют большое значение.

