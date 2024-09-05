Строительная готовность поликлиники в Лобне составляет более 90%

Строительная готовность новой поликлиники в городском округе Лобня составляет более 93%. В ближайшее время на объект привезут оборудование. Об этом сообщает пресс-служба администрации Лобни.

Открытие поликлиники планируется в декабре 2024 года. Ранее оно было намечено на 2025 год.

В новом здании разместятся взрослая поликлиника, дневной стационар, клинико-диагностическая лаборатория, травматологический центр, отделения эндоскопической диагностики и медицинской реабилитации, профилактики и диспансеризации и два рентгенокабинета. Здесь также разместят женскую консультацию с дневным стационаром и малой операционной.

Сейчас поликлиника в микрорайоне Букино работает в трехэтажной постройке 1976 года и может принимать 335 пациентов в смену. После открытия новой поликлиники общая мощность учреждений составит почти 1000 человек в день.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.