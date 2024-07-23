Строительная готовность нового детского сада в Щелкове превысила 50%

На объекте работают более 60 человек. Подрядная организация выполняет отделку стен и пола, установку вентиляции, проводит электромонтажные работы и монтирует слаботочные системы. Продолжаются крепление вентфасада и устройство водоснабжения и канализации.

После завершения основных работ будет сделано комплексное благоустройство прилегающей территории. Возле здания появятся теневые навесы и спортивные комплексы.

В детском саду будут медицинский пункт, кабинеты психолога и логопеда, пищеблок, административные и технические помещения, групповые комнаты, музыкальный и спортивный залы. Новый детский сад на улице Школьной рассчитан на 11 групп для детей от 1,5 до 7 лет.

В этом году по госпрограмме в Щелкове ремонтируют сразу 5 объектов: школы № 3, № 13 им. В. А. Джанибекова, детский сад «Малыш» и плавательный центр «Нептун». В начале года закончены работы в корпусе Щелковского колледжа на улице 1-й Советский переулок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.