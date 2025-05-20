Строительная готовность ФОКа в Лобне составила 35%

В Лобне продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном. Как сообщил министр строительного комплекса региона Александр Туровский, завершение работ на объекте ожидается к концу 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По его словам, работы идут по графику, на сегодня уже выполнен основной объем монолитных работ.

«Ежедневно здесь трудятся 35 рабочих и 3 единицы техники. Завершаются монолитные работы, ведется гидроизоляция стен подвала, монтаж металлоконструкций. До конца мая рабочие приступят к планировке прилегающей территории и проведению работ по благоустройству», — уточнил Александр Туровский.

Общая площадь физкультурно-оздоровительного комплекса составит 3,1 тыс. кв. м, где будут размещены большая чаша размером 25 на 15 м и малая чаша 15 на 6 м, а также спортивный и тренажерный залы.

Кроме того, в комплексе предусмотрены кафе, медицинский блок и спортивный магазин. На прилегающей территории планируется обустройство парковки для автомобилей, велосипедов и самокатов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.