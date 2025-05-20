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«Стрижи» показали фигуры высшего пилотажа в небе над Волоколамском

Авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» продемонстрировала свое мастерство в Волоколамском округе. Профессиональные пилоты выполнили показательные полеты на четырех истребителях МиГ-29, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Стрижи» представили воздушный показ на молодежном научно-техническом фестивале «Маёвский взлет». Истребители МиГ-29 взлетели с аэродрома Кубинка и за считанные минуты оказались в Алферьево.

Мощь и грация, маневренность и синхронность, сложнейшие связки фигур. Группа выполнила петлю Нестерова, вираж на полном форсаже, встречный роспуск пары и другие элементы.

Ведущий группы — заслуженный военный летчик России, военный летчик-снайпер, полковник Денис Кузнецов. На фестивале также присутствовал заслуженный военный летчик России, ведущий и соло-пилотажник группы «Стрижи» Сергей Осяйкин.

«Это было потрясающее зрелище, которое не оставило равнодушным ни одного зрителя», — отметила глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

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