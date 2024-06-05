Стримерша YokoBovich смеялась в зале суда в Москве, где ее осудили на 5,5 года

Twitch-стримершу YokoBovich в Москве осудили на 5,5 года за фейках об ВС РФ

Останкинский районный суд Москвы признал Анну Бажутову, известную как Twitch-стример YokoBovich, виновной и заключил в колонию общего режима на 5,5 года за распространение фейков о Вооруженных силах России, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Согласно материалам дела, Бажутову обвинили в намеренном распространении ложной информации о ВС РФ неограниченному кругу лиц во время видеострименга на сервисе Twitch. Стримерша понимала, что ее действия могут подорвать авторитет российской армии, но не остановилась.

В зале суда, находясь в специальном «аквариуме», она смеялась и с улыбкой демонстрировала журналистам наручники на обеих руках. Также она пожимала плечами и качала головой в знак того, что ничего не может сделать. Этот момент попал на видео.

В итоге суд приговорил ее к колонии общего режима на срок 5,5 года, а также запретил в течение трех лет после освобождения занимать любые должности, связанный с администрированием сайтов и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в Сети.

Год назад внимание Генеральной прокуратуры России привлек блогер Хасбик. Его по обращению подписчика проверяли по статье об экстремизме.