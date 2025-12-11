Стратегии для компаний и организаций культуры разработали в «Мастерской новых медиа»

73 продюсера, сценариста и управленца из России, Абхазии, Молдовы, Южной Осетии, Швейцарии и Испании прошли обучение на российской программе для опытных медиатехнологов «Мастерская новых медиа», сообщает пресс-служба мероприятия.

Уже во время обучения они разработали стратегии коммуникации для крупнейших российских компаний и организаций.

Слушатели изучили, как устроены современные стратегические коммуникации, какие инструменты используются в информационной войне, как управлять эмоциями в контенте, и какие принципы работают в социальном проектировании. Образовательная программа проходила в Мастерской управления «Сенеж», Музее Победы, Общероссийском народном фронте, Фонде развития интернет инициатив, Креативно-образовательном центреПрезидентского фонда культурных инициатив и на других крупнейших индустриальных площадках.

Мастерами программы были начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, генеральный директор Института развития интернет Алексей Гореславский и генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

«Главным итогом Мастерской является формирование команды единомышленников, объединенных общими целями и ценностями. Где бы они ни работали, они будут готовы к работе друг с другом по разным проектам», — отметил Мастер программы Сергей Новиков.

Во время обучения участники работали над задачами от реальных заказчиков. Они разработали коммуникационные стратегии по популяризации науки и привлечению молодых сотрудников в Сибур, по продвижению театрального искусства и постановок для театра Табакова. Медиатехнологи поработали и над социальной интеграцией ветеранов СВО — рекомендации они дали для 10 российских регионов.

«За это время мы с участниками прошли большой путь и разработали то, за что раньше никто не брался, — рекомендации по оценке влияния социокультурных проектов на жизнь общества для их авторов. Теперь уже можно сказать: в начале пути у нас был запрос, понимание, что задача сложная, полная неясность, что получится в итоге, и вера в наших участников. С ними работали лучшие эксперты в области подобных исследований, авторы наших проектов, социологи и аналитики. Результат, взгляд и подходы слушателей приятно удивили всех», — рассказывает о результатах Мастер программы Роман Карманов.

Выпускники «Мастерской новых медиа» войдут в крупнейшее медиасообщество страны и получат дополнительные направления для развития: экспертную и информационную поддержку, возможность реализовывать проекты совместно с другими выпускниками программы, а также особые условия в индустриальных конкурсах. Например, они получают дополнительные 0,5 балла в конкурсах Института развития интернета.

Уже сейчас идет набор на обучение по программе «Стратегические коммуникации» — единственное в 2026 году. Подать заявку могут продюсеры, режиссеры, медиатехнологи и управленцы в сфере креативных индустрий на сайте мастерскаяновыхмедиа.рф до 13 января.