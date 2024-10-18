«Странные вещи делал»: красноярская школьница рассказала про учителя-квадробера

В Красноярской школе № 147 физику вел учитель-квадробер. По словам одной из учениц, он иногда делал странные вещи — мог начать прыгать, петь или танцевать прямо посреди урока. На необычного педагога жаловались как другие учителя, так и родители учащихся, сообщает NEWS.ru .

«Он странным преподавателем был, странные вещи иногда делал. Мог запеть ни с того ни с сего на уроке, начать танцевать или прыгать начинал. И так со всеми классами, поэтому над ним много смеялись», — поделилась школьница.

Она добавила, что преподаватель почти ничего не объяснял, из-за чего на занятиях было тяжело. Учащаяся уточнила, что в начале ее класс перевели к другому учителю, а потом, в начале октября, физик-квадробер все-таки ушел с работы.

Педагог с нестандартным подходом обучал старшеклассников физике. Его ученики и коллеги отмечали, что он предпочитал находиться на парте, передвигаться на четвереньках, лаять и веселиться вместе с детьми.