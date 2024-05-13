«Страна»: семьи с детьми начали покидать Харьков

сегодня в 20:51

Семьи с детьми начали покидать Харьков из-за продвижения российских войск к городу, сообщает украинское издание «Страна».

Помимо отъезда семей с детьми, местные жители стали убирать с продажи свои автомобили.

Ранее сообщалось, что российские военные вошли в поселок Глубокое под Харьковом.

Нацполиция Украины заявляла, что из приграничных населенных пунктов Харьковской области уже эвакуировали почти тысячу человек.

Западные аналитики считают, что что у российских сил есть резервы, готовые взять на себя обязательства активизировать наступательные операции к северу от Харькова в ближайшие дни.