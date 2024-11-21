Страховой Дом ВСК признали брендом года в страховании

Национальную премию «Бренд года в России — 2024» в номинации «Услуги безопасности и страхования» получил Страховой Дом ВСК . Об этом сообщила пресс-служба страховщика.

Торжественную церемонию награждения лауреатов премии провели 20 ноября в Демонстрационном зале ГУМа в Москве. Бренды соревновались в двух лигах — первой и высшей. Жюри выбрали победителей из отечественных брендов с обширной географией продаж и внушительной потребительской базой.

Страховой Дом ВСК получил главный приз в номинации «Услуги безопасности и страхования». Профессиональное жюри высоко оценило, прежде всего, клиентоцентричный подход компании, рост бизнеса, качество сервисов для клиентов и партнеров, достижения в сфере цифровой трансформации компании.

В начале текущего дома в ВСК приняли новую стратегию развития. Ее основой стала целостная экосистема сервисно-страховых решений, которую выстраивают вокруг клиентов компании. Экосистему составляют 4 направления — Авто, Здоровье, Дом и Бизнес. В данных направлениях в 2024 году Страховой Дом демонстрирует стабильных рост и предлагает востребованные цифровые сервисы и страховые решения. Среди электронных сервисов — дистанционное урегулирование для юридических и физических лиц по ОСАГО и КАСКО, сервис СБП и Цифровая клиника.

Компания придерживается ESG-стратегии и успешно формирует HR-бренд. В 2024 году ВСК в рейтинге лучших работодателей по версии Forbes подтвердила «золотой» статус. В компании реализовали несколько проектов, которые позволили команде почувствовать поддержку и заботу — психологическая поддержка, программа по поиску и доставке лекарств для семей сотрудников, IT-кемпы, стажировки. Кроме того, Страховой Дом ВСК получил от Happy Job сертификат «Отличное место для работы». В текущем году в компании уже в пятый раз провели опрос вовлеченности.

«Бренд года в России — 2024» — премия, которая отмечает самые яркие достижения российских и заграничных брендов, работающих в России. Цели премии — увеличение узнаваемости и спроса успешных продуктов и услуг, их продвижение, а также повышение доверия потребителей к компаниям.