Страховой Дом ВСК перешел на платформу контейнеризации Nova Container Platform

Страховой Дом ВСК , один из лидеров российского страхового рынка, перевел часть сервисов на российскую Kubernetes-платформу, сообщает пресс-служба компании.

Nova Container Platform, разработанная компанией Orion soft и позволяющая упростить управление контейнеризованными рабочими нагрузками, была успешно интегрирована с комплексным CI/CD-инструментом Marlin, используемым ВСК. В штате компании сегодня уже более 70 продуктовых команд и более 700 разработчиков.

При выборе решения основными критериями для специалистов ВСК были широкая функциональность, безопасность и возможность масштабировать готовое коробочное решение. После анализа российского рынка платформ контейнеризации в ВСК остановили выбор на Nova. В составе продукта компания нашла все необходимые для работы модули: набор инструментов для мониторинга, отказоустойчивого логирования и Continuous Delivery — возможность централизованного управления информационной безопасностью в кластерах.

Поскольку безопасность контейнерной инфраструктуры — особый приоритет в ВСК, ключевым функционалом Nova стала встроенная комплексная платформа информационной безопасности. Она позволяет сканировать все компоненты платформы контейнеризации и приложений, выявлять уязвимости, анализировать степень их критичности и готовить рекомендации по их устранению.

Внедрение Nova также позволяет ВСК обеспечивать высокую отказоустойчивость и доступность инфраструктуры благодаря опции геораспределенного развертывания платформы.

«Технологическая коллаборация двух платформ — Nova и Marlin — позволит закрыть для ВСК задачу гибкого и масштабируемого фундамента для разработки и эксплуатации микросервисных приложений, что в свою очередь позволит повысить эффективность цифровой трансформации компании и качество разрабатываемых IT-продуктов», — поделился IT-директор ВСК Ренат Соколов.

Он подчеркнул, что внедрение отечественных продуктов позволяет привести к соответствию те IT-контуры, которые были отнесены регулятором к типу значимых объектов КИИ.

Лидер продуктов Nova & StarVault в Orion soft Максим Морарь отметил, что на начальном этапе проработки проекта сотрудники были приятно удивлены тем уровнем технологической зрелости и экспертизы, который продемонстрировали коллеги из ВСК.

«Мы видим у IT-команды ВСК большие амбиции в части развития цифровых продуктов и рады стать доверенным технологическим партнером, который сделает со своей стороны все, чтобы помочь коллегам реализовать поставленные цели», — заключил Морарь.

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