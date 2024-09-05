Страховой Дом ВСК и 360° construction станут партнерами в сфере информационных технологий

Страховой Дом ВСК и многопрофильная строительная компания 360° construction заключили соглашение о сотрудничестве — подписание состоялось 5 сентября на площадке Восточного экономического форума. Цель партнерства — кооперация компаний в сфере цифровых технологий для повышения лояльности клиентов, создания инновационных сервисов и продуктов в сфере строительства промышленных и гражданских объектов.

Соглашение о сотрудничестве было подписано заместителем генерального директора Страхового Дома ВСК Верой Гезердавой и генеральным директором 360° construction Сергеем Ястребовым.

Компании планируют взаимодействие в различных направлениях. Прежде всего, в области разработки и реализации цифровых продуктов и сервисов для модернизации бизнес-процессов в строительной отрасли, а также для обмена опытом в сфере IT-трансформации бизнеса.

Одним из направлений работы будет также и совместное участие спикеров компаний в различных мероприятиях — семинарах, форумах, выставках — посвященных темам разработки и применения цифровых технологий в бизнесе.

«Сегодня цифровизация широко применяется во всех сферах предпринимательства, в том числе и в строительстве. Так, по экспертным оценкам, применение различных IT-технологий, таких как BIM-моделирование, позволяет сокращать сроки строительства, снижать затраты на проект на 10-20% в среднем, а также минимизировать риски технических ошибок. ВСК активно сотрудничает с игроками строительной отрасли, и внедрение передовых решений в процесс взаимодействия с партнерами позволит еще больше сократить внутренние издержки участников, а также модернизировать страховые продукты и сервисы для строительных компаний, сделав их более персонализированными», — отметила Вера Гезердава, заместитель генерального директора Страхового Дома ВСК.

По словам Сергея Ястребова, генерального директора 360° construction, компания пристально следит за развитием IT-сферы и активно внедряет новые информационные технологии в свои проекты.

«Мы рады сотрудничеству со Страховым Домом ВСК, так как совместные цифровые продукты внесут вклад в оптимизацию бизнес-процессов. Строительство — отрасль с высокими рисками, поэтому сотрудничество со страховой компанией в аспекте обмена опытом и повышения квалификации сотрудников сделает строительство как гражданских, так и промышленных объектов значительно безопаснее», — пояснил Ястребов.