Стоматологи Домодедова поучаствовали в крупнейшем ежегодном мероприятии России

Сотрудники домодедовской стоматологической поликлиники приняли участие в крупнейшем ежегодном мероприятии, посвященному охране здоровья граждан. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В выставочном комплексе «Гостиный двор» начал свою работу Форум «Здоровье нации — основа процветания России», который объединил ведущих врачей и общественных деятелей со всей страны.

«Для меня большая честь принимать участие в форуме „Здоровье нации — основа процветания России“. Невозможно переоценить важность этой единственной общественной межотраслевой площадки данного формата по вопросам здорового образа жизни, которая существует практически 20 лет», — отметил главный врач ДГСП Михаил Михайлович Каюгин.

Открыл мероприятие президент Лиги здоровья нации, академик РАН Лео Антонович Бокерия. К участникам форума обратился министр здравоохранения РФ Михаил Альбертович Мурашко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе планируют привести в порядок 75 центров стоматологии. В том числе нужно увеличить число стоматологических центров, где помощь оказывают под наркозом.

«Очень надеюсь, что в самое ближайшее время <…> мы сможем все наши 75 центров стоматологии привести в состояние, которое соответственно сегодня можем увидеть и в Домодедове, и в Мытищах», — сказал Воробьев.