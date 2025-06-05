«Столовая для птиц» открылась в Кузбассе

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Оригинальную кормушку — «столовую для птиц» — заметили в Кузбассе

В Белове на улице Советской появилась примечательная кормушка для птиц, быстро завоевавшая популярность в местных онлайн-сообществах. О необычной находке рассказали пользователи городских Telegram-каналов, восхищенные таким проявлением креативности, сообщает Сiбдепо .

На снимке запечатлена оригинальная «столовая для птиц», созданная из канистры, украшенная шишками, ветками и стилизованная под уютное гнездо. Надпись на кормушке приглашает пернатых подкрепиться.

Авторы этого арт-объекта остаются неизвестными, однако их работа уже получила положительные отзывы от жителей города.

«Какая прелесть! Птички рады», — написал один из пользователей в комментариях к новости.

Вероятно, эта «столовая» послужит стимулом для других жителей Белова к созданию подобных уголков для кормления птиц.