«Столовая для птиц» открылась в Кузбассе
Фото - © Фото: Сiбдепо
В Белове на улице Советской появилась примечательная кормушка для птиц, быстро завоевавшая популярность в местных онлайн-сообществах. О необычной находке рассказали пользователи городских Telegram-каналов, восхищенные таким проявлением креативности, сообщает Сiбдепо.
На снимке запечатлена оригинальная «столовая для птиц», созданная из канистры, украшенная шишками, ветками и стилизованная под уютное гнездо. Надпись на кормушке приглашает пернатых подкрепиться.
Авторы этого арт-объекта остаются неизвестными, однако их работа уже получила положительные отзывы от жителей города.
«Какая прелесть! Птички рады», — написал один из пользователей в комментариях к новости.
Вероятно, эта «столовая» послужит стимулом для других жителей Белова к созданию подобных уголков для кормления птиц.