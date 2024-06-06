Столица реализует проекты для популяризации инженерных специальностей

Москва будет реализовывать проекты, созданные для популяризации инженерных специальностей и столичной промышленности в регионах страны. Соответствующее соглашение на XXVII Петербургском международном экономическом форуме подписали генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль и министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Укрепление престижа инженерных профессий и популяризация столичной промышленности позволяют привлекать в реальный сектор экономики молодые кадры и открывать новые высокотехнологичные рабочие места. Как следствие, в городе развивается инновационная научно-техническая среда, которая способствует созданию революционных промышленных технологий и повышению конкурентоспособности отечественной индустрии. Соглашение с Российским обществом „Знание“ позволит объединить наши усилия в этой стратегически важной работе», — сказал Овчинский.

В колледжах, школах и высших учебных заведениях России возникнут современные информационные стенды, в них пройдут мероприятия с представителями промпредприятий столицы. Также планируют проведение экскурсий по заводам Москвы.

«Подписание соглашения о сотрудничестве с правительством Москвы открывает перед нами новые возможности для развития просветительской деятельности. Благодаря поддержке, которую город оказывает уже сегодня, нам многое удалось реализовать совместно», — сказал Максим Древаль.

Он выразил убежденность в том, что соглашение придаст импульс для развития партнерства и современной работы для благо индустриального сектора России.

По поручению мэра столицы Сергея Собянина в городе развивают производства и повышают инвестпривлекательность для отечественных промышленников. В Москве создали комфортные условия для крупных, средних и малых предприятий. Столичным предпринимателям доступны более 20 системных городских меры поддержки, включая субсидии и целевые займы. Также работают антикризисные инструменты.

Москва — город с развитым производством. В столице работают свыше 4,2 тыс. промкомпаний, в которых работают 725 тыс. человек. Каждый год открываются около 100 малых и 40–50 средних и крупных предприятий. Они выпускают разные товары, внедряют инновации и наращивают объемы выпуска продукции.