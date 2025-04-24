Столичный суд запретил сайты с рекламой интимуслуг в Жулебине и Замоскворечье
Черемушкинский суд Москвы запретил три сайта, где была реклама оказания платных услуг интимного характера в районах Жулебино и Замоскворечье, сообщает ТАСС.
Ранее сотрудники прокуратуры выявили три сайта, где были анкеты «работающих» в Жулебине и Замоскворечье. Там размещены снимки девушек, контактные телефоны и цены за предоставление услуг.
Вход на данные сайты был свободным, там не требовались предварительная регистрация и пароль. Прокуратура подала иск в суд о блокировке сайтов.
«Суд решил административное исковое заявление удовлетворить», — говорится в решении Черемушкинского суда.
Кроме того, суд обязал Роскомнадзор внести данные сайты в реестр запрещенной информации.