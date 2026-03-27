Столичный суд заочно посадил на 11 лет убийцу режиссера Политика

Суд заочно посадил на 11 лет в колонию строгого режима 33-летнего Армена Саргсяна за убийство режиссера Сергея Политика. Инцидент произошел еще 18 октября прошлого года, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Конфликт случился на улице Сталеваров. Саргсян ударил Политика ножом в грудь в область жизненно-важных органов. Затем покинул место инцидента.

Политика увезли в больницу. Из-за полученных травм он погиб.

Саргсян после случившегося скрылся. Его заочно заключили под стражу.

Уголовное дело было рассмотрено судом без подсудимого, так как он находится в розыске.

