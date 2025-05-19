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Столичный суд оштрафовал Apple на 2,5 млн руб за пропаганду ЛГБТ*

Таганский районный суд города Москвы оштрафовал ирландскую компанию Apple Distribution International LTD. Ее признали виновной по статье по пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, сообщает РИА Новости .

«Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 2,5 млн рублей», — зачитала приговор судья.

Заседания состоялось в закрытом режиме. Журналистов пустили в зал суда только перед оглашением окончательного решения.

Apple периодически привлекают в России к административной ответственности. Например, в ноябре 2024 года Таганский суд оштрафовал американскую компанию на 3,6 млн рублей за неудаление запрещенной в РФ информации.

* Движение признано экстремистским и запрещено на территории России.