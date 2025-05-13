Столичный суд оштрафовал Amazon на 800 тысяч рублей
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Таганский райсуд Москвы привлек к административной ответственности Амазон Веб Сервисиз, Инк. (Amazon Web Services Inc), сообщает пресс-служба столичных судов.
Постановлением мирового судьи компания признана виновной в административном правонарушении по части 1 статьи 13.39 КоАП РФ, то есть за неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями.
Amazon Web Services Inc назначили административное наказание в виде штрафа в размере 800 тыс. рублей.
В апреле из-за масштабных тарифов, объявленных президентом США Дональдом Трампом, сильно уменьшилось состояние главы Amazon Джеффа Безоса.