Столичный суд оштрафовал Amazon на 800 тысяч рублей

Постановлением мирового судьи компания признана виновной в административном правонарушении по части 1 статьи 13.39 КоАП РФ, то есть за неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями.

Amazon Web Services Inc назначили административное наказание в виде штрафа в размере 800 тыс. рублей.

В апреле из-за масштабных тарифов, объявленных президентом США Дональдом Трампом, сильно уменьшилось состояние главы Amazon Джеффа Безоса.