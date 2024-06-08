Столичный школьник Денис Матвеев победил в Водном конкурсе 2024 года

Победителя номинации Росводресурсов в Водном конкурсе 2024 года московского школьника Дениса Матвеева пригласили на персональную экскурсию в гидрохимическую лабораторию, сообщает пресс-служба Росводресурсов.

Юноша там познакомился со специалистами, которые следят за состоянием водных объектов в бассейне Оки и Верхней Волги. Лаборатория филиала «Мособлводхоз» обеспечивает мониторинг 13 водохранилищ на территории Москвы, Подмосковья и Тверской области.

«Водные ресурсы обеспечивают человека всем, что позволяет жить и развиваться. Россия, как известно, водой богата чрезвычайно. И правительство страны прилагает максимум усилий, чтобы эти богатства сохранить. Экология — в первой пятерке национальных приоритетов», — сказал глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

Школьнику показали алгоритм работы аналитической лаборатории: оформление задания на анализ с отбором проб на Клязьминском водохранилище, измерение температуры воды, растворенного кислорода, pH и цветности, передачу результатов для протокола. Еще специалисты рассказали, как выращивают и содержат цериодафний (рачки, помогающие определять острую и хроническую токсичность растворов отдельных химических веществ, питьевых, грунтовых и поверхностных вод).

Исследованием водных объектов ученик школы № 1530 «Школа Ломоносова» занимается под наставничеством педагога допобразования Дворца творчества детей и молодежи «Преображенский» Ирины Грачевой. Внимание юного ученого сосредоточено на реке Яузе. Он отбирал пробы воды в разное время года. Это нужно, чтобы оценить, как меняется состояние в зависимости от сезона. Так, самая большая концентрация загрязнителей была летом и осенью, а содержание железа и плавающих примесей — зимой. Результаты проведенного исследования стали основой проекта, который юноша отправил на Водный конкурс.

«Методы исследования качества поверхностных вод, с которыми меня познакомили в лаборатории, значительно отличаются от тех способов, которые использовал я. О некоторых процедурах читал только в книгах, а теперь увидел вживую», — поделился Матвеев.

Он добавил, что теперь планирует использовать эту информацию в изучении Яузы.