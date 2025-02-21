Столичный психолог рассказала, как повысить цифровую гигиену у детей

Чтобы защититься от кибермошенников, детей нужно научить созданию сложных паролей, состоящих из букв, цифр и специальных символов, и использованию разных шифров для аккаунтов, сообщила РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Ирина Куприна.

«Подчеркните, что пароли должны оставаться в секрете даже от друзей. Помогите детям настроить параметры конфиденциальности в социальных сетях — это поможет ограничить доступ посторонним», — сказала специалист.

Она посоветовала регулярно обсуждать с детьми их онлайн-активность. Нужно спрашивать, какие сайты они посещают, с кем общаются и что их интересует.

«При необходимости можно установить на телефоне „родительский контроль“ и фильтры контента, чтобы ограничить доступ детей к нежелательной информации. Объясните, что это делается не для ограничения их свободы, а для безопасности», — рассказала психолог.

Куприна порекомендовала объяснить детям, что такое кибербуллинг и как его распознать. Оскорбления и унижения могут происходить через социальные сети, мессенджеры, игры или форумы.

«Научите детей не реагировать на провокации и сообщать о таких ситуациях взрослым. Поддерживайте их в трудные моменты, не стыдите за „неправильное“ поведение и помогайте находить решения, если они столкнутся с проблемами в Сети», — отметила специалист.

Она заключила, что детям стоит напомнить: анонимность в интернете может создавать иллюзию безнаказанности, но за виртуальными персонажами стоят реальные люди со своими чувствами и эмоциями.