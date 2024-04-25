Столичный психолог рассказала, что делать при подавленном настроении у дочери

Среди симптомов подавленного настроения родители могут заметить потерю интереса дочери к тому, что раньше ей нравилось, сообщила РИАМО начальник отдела Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Евгения Васильева.

«Возможны нехарактерные ранее жалобы на самочувствие: головные боли, боли в животе, другие проявления физического недомогания. В любом случае, дочь будет вести себя иначе — не так, как раньше», — сказала Васильева.

Она порекомендовала подчеркивать в общении, что родители всегда готовы выслушать дочь. Можно поделиться своими воспоминаниями о подростковом возрасте и рассказать, как вы выходили из трудных ситуаций.

«Задача родителей — не игнорировать, а попытаться помочь девушке справиться с трудностями. Создайте дома доброжелательную, спокойную обстановку. Деликатно интересуйтесь у дочери, как прошел ее день, что было в школе. Начинайте разговор с нейтральных тем и поощряйте, когда она начинает „открываться“ и рассказывать о себе, о своих чувствах, переживаниях», — посоветовала психолог.

Специалист отметила, что делиться лучше позитивным опытом. Если у дочери есть другой значимый взрослый, которому вы доверяете, или друг, который, для нее важен, поощряйте ее общение с этими людьми. Им она может выговориться и почувствовать их поддержку.

«Вспомните, что раньше доставляло вашей дочери положительные эмоции. Попробуйте переключать ее внимание с негативных мыслей на позитивные события», — рассказала Васильева.

Если на протяжении нескольких недель вы замечаете у дочери снижение эмоционального фона, которое может проявляться в пессимистичных высказываниях, подавленном настроении, слезливости и других эмоциональных реакциях, не характерных ранее для вашего ребенка, то рекомендовано обращение за профессиональной медицинской консультацией. Для начала необходимо обратиться к врачу-педиатру.

25 апреля считается датой празднования Дня дочери. Основная задача этого дня — привлечение внимания к проблемам девочек-подростков, оказание им помощи в социализации, а также преодолении возрастных и личных проблем.