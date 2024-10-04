Столичный психолог назвала 3 основные ошибки при воспитании ребенка

Три основные ошибки при воспитании ребенка: не принимайте решения за него, не перегружайте занятиями, установите личные границы, сообщила РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Евгения Васильева.

«Родители часто стараются решать трудности за ребенка вместо того, чтобы научить его преодолевать их самостоятельно. Это может привести к безынициативности и нерешительности. Он будет бояться ответственности за свои действия, поэтому станет ожидать, что решения за него будут принимать другие люди. Стоит опасаться и другой крайности — оставления ребенка один на один со своими проблемами», — сказала Васильева.

Она посоветовала искать баланс: надо дать шанс ребенку справиться с трудностями и их последствиями самостоятельно, но при этом быть готовыми прийти на помощь, если он сам попросит об этом.

«Часто родители стараются начать развивать малыша с самого детства, но если нарушить баланс занятий и отдыха, переутомление может привести к апатии, психоэмоциональной перегрузке и нарушениям в коммуникации. Но полное отсутствие дополнительных занятий также нежелательно. Оптимальный вариант — один или два кружка, основанных на увлечениях ребенка», — отметила столичный психолог.

Васильева уточнила, что один вид занятий можно сделать более подвижным — пусть это будет плаванье, бокс или танцы. А второй — более спокойный, например, робототехника, рисование или шахматы.

«Родители часто стремятся продлить детство ребенка и позволяют ему больше, чем нужно. Без установленных границ может быть трудно научиться управлять своими желаниями и импульсами, что может привести к трудностям в обучении и взаимоотношениях. В обратном же случае ребенку предъявляют слишком много требований. Если дети чувствуют, что не соответствуют высоким ожиданиям взрослых, у них может снизиться самооценка и ухудшится мотивация к учебе», — рассказала специалист.

Она порекомендовала дать ребенку возможность открыто выражать чувства, научить его говорить «нет», отстаивать свое мнение и вместе искать компромисс. Это создаст атмосферу доверия и взаимопонимания.

Чтобы понять, что удается избегать крайностей, и ребенок психологически благополучен, родителям следует обратить внимание на следующие маркеры: