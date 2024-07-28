Столичный проект «Гиперматика» помог школьникам успешно сдать ОГЭ

сегодня в 20:16

В столице для девятиклассников стартовала программа индивидуальной поддержки. Также начал работу проект «Гиперматика», сообщает «360».

Директор «Школы в Некрасовке» Майя Булаева отметила, что проект позволил повысить качество обучения девятиклассников и сократить количество пересдач по математике в рамках ОГЭ.

«Проект позволил ребятам, имеющим сложности с этим непростым предметом, сдать ОГЭ с первого раза. Это повысило уровень и качество обучения всех девятиклассников», — добавила она.

Директор поблагодарила руководство Москвы за интересный проект.

Проект действовал в 423 образовательных учреждениях города. Участниками программы стали более 15 тыс. детей, 86% которых успешно прошли ОГЭ.