Столичные власти рассказали о новом порядке голосования на выборах в городе

В столице будет действовать новый порядок голосования. Избиратель получит бумажный бюллетень только по предварительному заявлению, поданному в ТИК или через mos.ru , сообщает РБК.

Заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут рассказал, что в последние годы большинство избирателей голосуют онлайн и при помощи терминалов, поскольку это удобно и быстро. Все меньше людей отдают предпочтения бумажным бюллетеням.

Избиратели, которые захотят проголосовать с помощью бумажного бюллетеня, смогут это сделать, однако нужно будет заранее подать заявление.

«Полагаем, что заявление на голосование с помощью бумажного бюллетеня можно будет подать в территориальной избирательной комиссии. Подачу заявлений в этом случае предлагаю начать за 30 дней до начала выборов», — отметил Реут.

На последних выборах мэра столицы дистанционно свой голос отдали более 80% граждан.