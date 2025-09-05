Столичные ветераны получат выплаты к годовщине битвы под Москвой

К 84-й годовщине начала контрнаступления советских войск в сражении за Москву ветераны получат финансовую поддержку. Столичный мэр Сергей Собянин подписал распоряжение о единовременной выплате в размере 40 тысяч рублей, об этом говорится на официальном городском сайте .

Денежную помощь предоставят разным категориям ветеранов: участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, защитникам столицы, включая награжденных медалью «За оборону Москвы».

Также выплаты получат люди, строившие оборонительные сооружения вокруг города, сотрудники предприятий и организаций, военные, а также учащиеся училищ и школ фабрично-заводского обучения, которые работали в Москве с 22 июля 1941 по 25 января 1942 года.

Эта материальная поддержка стала уже традиционной для московских ветеранов. Около 900 ветеранов, принимавших участие в героических сражениях военного времени, вскоре смогут получить денежную компенсацию.