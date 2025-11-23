Столичные студенты-спасатели отправили тонну гуманитарки бойцам СВО

Участники проекта «Молодежь Москвы» привезли примерно тонну гуманитарной помощи в Луганскую Народную Республику. Делегация Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) отправилась в Луганск в ЛНР и передала гуманитарные товары солдатам ВС РФ, служащим в зоне СВО, сообщается на сайте мэра Москвы .

Волонтеры своими силами привозят гуманитарные грузы. Еще они привлекают сверстников из новых регионов к участию в мероприятиях.

В соответствии с проектом постоянно организовывают мероприятия патриотической направленности.

Председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова отметила, что представители «Молодежи Москвы» — молодые лидеры, ощущающие ответственность за город и государство. Их участие в сборе и отправке гуманитарной помощи — осознанное действие для создания общего и сильного будущего.

