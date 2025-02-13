Столичные студенты и школьники изучат редкие материалы в Главархиве

В рамках подготовки к празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне стартовал очередной этап образовательной инициативы «Уникальные документы. Взгляд нового поколения». Это уже третья волна второго сезона проекта, реализуемого в Москве, в рамках которого студенты и школьники смогут изучить редкие материалы, сообщают столичные власти на официальном городском сайте .

Молодому поколению — учащимся старших классов и студентам средних специальных учебных заведений — предоставляется уникальная возможность работать с оригинальными историческими материалами. Особый интерес представляют личные дела Героев Советского Союза и архивы прогрессивного Общества Леденцова, которое в начале прошлого столетия выступало катализатором научно-технического развития.

О документах

В московском Главархиве насчитывается свыше 1200 редких документов. В ходе образовательной инициативы «Уникальные документы. Взгляд нового поколения» молодые исследователи уже помогли выявить особо ценные материалы о выдающихся деятелях науки — Константине Циолковском, Николае Зелинском, Владимире Гриневецком, а также прославленных военачальниках Неоне Антонове и Михаиле Катукове.

На очереди — изучение документального наследия советских артиллеристов, танкистов времен ВОВ и ученых в области физиологии, метеорологии и геологии. Все обработанные архивные материалы находятся в открытом доступе на официальном портале Главархива. Этот масштабный проект стартовал в текущем году и успешно реализуется уже третий поток.

В архивах хранятся уникальные документы о выдающихся ученых и героях СССР. Среди них — материалы о научных открытиях Владимира Вернадского в области радиоактивных минералов, разработки Бориса Вейнберга по плавлению льда с помощью электрического бура, а также методики прогнозирования погоды Александра Трауцкого.

О возможностях

По словам руководителя Главархива Москвы Ярослава Онопенко, учащиеся получат возможность освоить навыки работы с историческими документами и научатся извлекать ценные сведения для своих исследований. Молодое поколение сможет детально изучить биографии героев Советского Союза, включая Ивана Веремея, Михаила Климова, Николая Кретова, Андрея Игнатьева, Александра Космодемьянского и Александра Барданова.

В конце 2023 года стартовала образовательная инициатива, объединившая усилия Департамента образования и науки с Главархивом Москвы. Московский центр воспитательных практик стал площадкой для реализации масштабного проекта «Уникальные документы. Взгляд нового поколения».

Первым испытанием еще на конкурсном этапе для участников стало написание эссе. Каждому предстояло выбрать личность, вдохновившую их больше остальных — либо Героя Советского Союза, либо изобретателя из общества Леденцова. Лучшие творческие работы были отмечены экспертами Главархива.

Благодаря совместной работе школьников удалось выявить особую историческую ценность архивных материалов выдающихся деятелей России. Все желающие могут ознакомиться с этими ценными материалами в цифровом формате, посетив специальный раздел «Уникальные документы» на веб-портале Главархива Москвы в категории «Проекты».