Столичные школьники улучшили результаты ЕГЭ по математике на 29%

Результаты ЕГЭ по физике также улучшились — на 11,9%, по биологии — на 10,2%

В Москве начались практические занятия для подготовки к ЕГЭ, которые разделены на три уровня. Новые образовательные программы способствовали улучшению результатов экзамена по таким предметам, как математика, физика и биология. Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что с весны школьникам будет предоставлена возможность онлайн-разбора задач ЕГЭ с участием квалифицированных наставников, сообщает «Царьград» .

Ракова объявила о старте практических занятий в московских школах для подготовки к ЕГЭ. Они разделены на три уровня: базовый, продвинутый и высокий. Было создано более 40 учебных программ по 11 предметам, отмечает «Москва 24».

Заммэра подчеркнула, что, благодаря этим инициативам, за последние три года результаты по профильной математике улучшились на 29%, по физике — на 11,9%, а по биологии — на 10,2%. Она добавила, что форматы обучения продолжают совершенствоваться.

«Уже весной учащиеся смогут в режиме онлайн разбирать задачи ЕГЭ по наиболее востребованным предметам совместно с опытными педагогами и тренерами победителей олимпиад», — поделилась Ракова.

Ранее в НСН рассказывали о планируемых изменениях в структуре ЕГЭ, которые будут внедрены в 2025 году.