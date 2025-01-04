Столичные промышленники наращивают выпуск и создают новые модели электрозарядных станций

Столичные предприятия выпускают различные электротехнические изделия, в том числе станции для электрозарядной инфраструктуры страны, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

На сегодняшний день столица активно внедряет альтернативные источники энергии, что положительно влияет на экологическую обстановку, стимулирует создание новых рабочих мест и развивает научно-технический потенциал города.

«Свыше 130 московских предприятий разрабатывают инновационные решения, наращивают объемы производства и создают инновационную продукцию для транспортной электроинфраструктуры столицы. Это особенно важно с учетом растущего числа электрических автомобилей. Город оказывает предприятиям всестороннюю поддержку», — поделился Гарбузов.

Так, в ОЭЗ «Технополис Москва» сформирован кластер электромобилестроения, объединяющий ведущих производителей. В Красной Пахре благодаря офсетному контракту строится крупнейшая в России фабрика по производству тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта.

Компания «Парус электро», участник кластера и проекта «Энергия Москвы», разработала и запустила в городе производство новой компактной зарядной станции для электромобилей. Зарядка занимает от 4 до 8 часов. Устройство предназначено для настенного монтажа и совместимо со всеми типами электромобилей. 350 станций готовы к отгрузке и установке, а еще 80 уже функционируют в городской сети.

«Мы отгрузили 72 быстрых зарядных станций, что позволило создать внушительную сеть нового поколения. Устройства распределены по территории Подмосковья и расположены в наиболее популярные туристические локация, а также на региональных трассах. Каждая станция оборудована тремя зарядными коннекторами с наиболее популярными разъемами», — объяснил гендиректор предприятия Максим Жовнер.

Помимо этого, столичная компания Engy изготовила в этом году более 200 ультрабыстрых зарядных станций для электромобилей, что почти на 60% превышает результаты прошлого года. Сейчас зарядные станции компании работают во многих регионах РФ.

«Инициативы Москвы в области развития электротранспорта к 2030 году позволят перевести не менее 30% коммерческого транспорта на электротяговые двигатели. Для достижения этих целей в Москве должна быть создана соответствующая зарядная инфраструктура, и здесь речь идет не только о единичных ультрабыстрых зарядных станциях, но и об организации электрохабов для коммерческого транспорта. Так, планируем в начале предстоящего года запустить в городе первый полноценный зарядный электрохаб мощностью 960 квт, который позволит одновременно осуществлять зарядку до 24 электромобилей», — уточнил генеральный директор компании Олег Синюхин.

Также в этом году столичная компания САГА утроила производство бытовых и коммерческих зарядных станций, включая всепогодные модели. Сейчас ассортимент производителя включает 19 моделей зарядных устройств SAGA Electro различной мощности (медленные и быстрые), в напольном и настенном исполнении. Продукция представлена в 11 регионах РФ, включая Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург и другие регионы.