Онлайн-платформа «Активный гражданин — детям» начала работать с августа 2024 года. Сегодня на ней представлено более 240 познавательных викторин, комиксов, игр и видеороликов, которые знакомят с культурными площадками города, историей, фестивалями и крупными проектами для юных москвичей, рассказала заместитель мэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

«Платформу посетили уже больше 1,4 миллиона раз. Чаще всего ей пользуются ребята в возрасте от 11 до 13 лет», — отметила Сергунина.

Все желающие могут попробовать свои силы в викторинах, посвященных волонтерству, спорту, а также достопримечательностям столицы — кинопарку «Москино», Московскому зоопарку, ВДНХ и так далее. На сайте можно просмотреть видеоролики с мастер-классами и рассказами о музейных экспонатах и юных победителях спортивных соревнований.

В том числе в комиксах описаны проекты столицы. Среди них «Город идей» и «Активный гражданин». Есть также тренажер для решения математических задач на время и игры, развивающий память и смекалку. За успешное решение пользователи получают баллы, которые можно обменять на билеты на экскурсии, сувениры, скидки в кафе.

При этом функционал платформы постоянно дополняется. Теперь можно выбрать понравившийся дизайн сайта, например, с животными или изображением города, а также установить аватар, созданный при помощи ИИ.

Проект «Активный гражданин — детям» создан для детей от 6 до 14 лет.