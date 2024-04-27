Производитель смазочных материалов поддержал масштабную акцию «Диктант Победы»

«Диктант Победы» – это крупнейший просветительский проект, посвященный событиям Великой Отечественной войны. Мероприятие прошло на 26 тыс. площадок во всех регионах России, а также в 58 странах мира.

Представители всех производственных площадок компании присоединились к акции, которая направлена на сохранение исторической памяти. Участники проверили знания о событиях 1941–1945 годов, ответив на вопросы о ключевых датах и героях военного времени.

Компания поддерживает различные просветительские инициативы, а также становится организатором собственных региональных проектов. Среди них экологические лекции и мастер-классы, образовательные мероприятия для школьников и студентов, профориентационные встречи и экскурсии для абитуриентов в Омской и Московской областях.