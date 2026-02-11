«Стоят уже до 2 миллионов»: в зоопарках России наблюдается дефицит капибар

Пресс-секретарь Лензоопарка Анна Чугунова рассказала, что ряд российских зоологических парков испытывает нехватку капибар. Эта проблема затронула и Ленинградский зоопарк: приобрести данного грызуна теперь значительно сложнее ввиду возросшего на него спроса. Стоимость экзотического животного увеличилась в разы, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Еще недавно о капибарах было мало известно широкой публике. Однако всплеск их популярности в Сети побудил зоопарки осознать, что это животное способно стать магнитом для посетителей. В результате множество организаций озаботились вопросом покупки. Оказалось, что тренд привел к активному выкупу зверьков в частные коллекции, что существенно сократило их доступность. Определенную роль в возникновении дефицита сыграли и санкции.

«Дефицит есть. Если кратко: еще несколько лет назад они стоили по 150–200 тысяч рублей. Сейчас они стоят уже до 2 миллионов», — отметила Чугунова.

В Ленинградском зоопарке сейчас содержится лишь самец по кличке Ермак. Его подруга, самка Кайса, скончалась из-за острой сердечной недостаточности. От этой пары было получено многочисленное потомство, однако все детеныши были переданы в другие зоопарки России. Представитель учреждения пояснила, почему сложившаяся ситуация вынуждает приобретать животных и обмениваться ими с зарубежными коллегами, а не заниматься разведением внутри страны.

«Сейчас образовалось очень много родственных друг другу капибар, потому что они не так легко размножаются. Раньше мы могли делать обмены с европейскими зоопарками, но сейчас из-за санкций это невозможно. А внутри России рынок сузился и, скажем так, ограничен», — рассказала пресс-секретарь Лензоопарка.

В текущей ситуации специалисты рассматривают возможность договоренностей с зоопарками других, неевропейских стран. Но и здесь возникают сложности. Они обусловлены необходимостью долгой транспортировки, которая всегда является серьезным испытанием для здоровья животных.

