«Стоит нам бояться депутатов?»: Мизулина ответила на призыв сжигать собачников

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала слова депутатов, которые заявили, что из бездомных собак надо делать мыло, а всех собачников — сжигать.

Мизулина отметила, что у нее тоже есть домашний питомец. Она может причислить себя к собачникам.

«Стоит ли нам с Вовой бояться депутатов?» — написала Мизулина в Telegram-канале.

Глава Лиги безопасного интернета призвала правоохранительные органы и Госдуму проверить скандальные слова депутатов на предмет экстремизма. Она также отметила, что среди тех, кто проголосовал за парламентариев, тоже много владельцев животных.

Ранее депутат Госдумы Николай Цед предложил делать мыло из бездомных собак, потому что, по его мнению, каждый такой пес — это «зубастое оружие». Его поддержал другой парламентарий Николай Арефьев.

Он заявил, что не любит людей, которые «любят собак и не любят детей». Также депутат отметил, что он «за одного разорванного ребенка готов всех собачников облить бензином и сжечь».