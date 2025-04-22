Сто деревьев высадили в сквере Ленинского округа

В жилом комплексе «Зелёные аллеи» Ленинского городского округа в сквере за домом № 6 высадили сто молодых сосен, сообщили в пресс-службе администрации Ленинского городского округа.

В экологической акции приняли участие жители округа, в том числе сотрудники администрации, депутаты Совета депутатов, активисты «Молодой гвардии Единой России» и волонтеры Подмосковья.

«Долгое время в этой локации находился заросший пустырь. После планировали построить фитнес-центр. Но благодаря поддержке Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева и регионального правительства здесь благоустроили сквер. Работы проводила компания „Брусника“. Сегодня вместе с жителями высадили здесь сто сосен, ранее компанией-подрядчиком здесь были высажены 50 берез, рябин и яблонь, а также 1000 саженцев кустарников», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

В пресс-службе добавили, что пришедшим на высадку деревьев в рамках акции «Сад памяти» весь инвентарь выдали на местах.

«Нам сделали большой сквер. Мы очень этого ждали. Сегодня мы тут сажаем деревья. Точнее мы только начали. А дальше мы будем продолжать озеленять наш жилой комплекс. Потому что он у нас называется „Зелёные аллеи“», — сказала жительница ЖК «Зеленые аллеи» и депутат Ленинского округа Юлия Одинцова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области. «Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.