Стивен Сигал, Shaman и девятилетняя Раисат: кого пригласили на пятую инаугурацию Путина

В Большом Кремлевском дворце прошла инаугурация президента России Владимира Путина. На церемонии присутствовали более 2,5 тысячи гостей, сообщает Газета.ru .

Инаугурацию, кроме прочих, посетили губернаторы, журналисты, артисты, общественники, политики, военнослужащие. Среди последних были и участники спецоперации на Украине.

В числе гостей присутствовали певцы Стас Михайлов, Ярослав Дронов (Shaman) и Диана Гурцкая, актеры Стивен Сигал, Сергей Безруков, Виктор Сухоруков и Иван Охлобыстин.

Также на церемонию позвали путешественника Федора Конюхова, лидера байкерского клуба «Ночные волки» Александра «Хирурга» Залдастанова, первого замначальника ЦСКА Светлану Хоркину, гимнастку Дину Аверину и других.

Кроме того, на инаугурации президента РФ впервые присутствовал ребенок. Им оказалась Раисат Акипова из Дагестана — девятилетняя девочка стала известна на всю страну в 2023 году, когда в Сети обрело популярность видео с плачем малышки. Тогда девочка не смогла сдержать слез из-за того, что у нее не получилось увидеться с Владимиром Путиным во время его визита в Дербент.