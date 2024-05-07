Стивен Сигал, Shaman и девятилетняя Раисат: кого пригласили на пятую инаугурацию Путина
Фото - © Михаил Синицын/РИА Новости
В Большом Кремлевском дворце прошла инаугурация президента России Владимира Путина. На церемонии присутствовали более 2,5 тысячи гостей, сообщает Газета.ru.
Инаугурацию, кроме прочих, посетили губернаторы, журналисты, артисты, общественники, политики, военнослужащие. Среди последних были и участники спецоперации на Украине.
В числе гостей присутствовали певцы Стас Михайлов, Ярослав Дронов (Shaman) и Диана Гурцкая, актеры Стивен Сигал, Сергей Безруков, Виктор Сухоруков и Иван Охлобыстин.
Также на церемонию позвали путешественника Федора Конюхова, лидера байкерского клуба «Ночные волки» Александра «Хирурга» Залдастанова, первого замначальника ЦСКА Светлану Хоркину, гимнастку Дину Аверину и других.
Кроме того, на инаугурации президента РФ впервые присутствовал ребенок. Им оказалась Раисат Акипова из Дагестана — девятилетняя девочка стала известна на всю страну в 2023 году, когда в Сети обрело популярность видео с плачем малышки. Тогда девочка не смогла сдержать слез из-за того, что у нее не получилось увидеться с Владимиром Путиным во время его визита в Дербент.