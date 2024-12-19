Стилист заявила, что образ Путина на прямой линии выбран неслучайно

Стилист Ольга Ким заявила, что президент России Владимир Путин осознанно выбрал бордовый галстук для своего выступления на прямой линии, сообщает Life.ru .

Проанализировав стиль российского лидера, она отметила, что Путин сумел найти гармонию между строгостью и желанием быть открытым с аудиторией.

По мнению Ким, бордовый цвет в комбинации с белым и черным создает яркий образ: на фоне белого галстук выглядит особенно выразительно, в отличие от более мягкого молочного оттенка. Такой контраст подчеркивает силу и строгость образа. Галстук с текстурой или небольшим узором добавляет интереса, делая образ менее серьезным, чем однотонные варианты.

Тем не менее стилист подчеркнула, что в целом образ президента остается строгим, несмотря на рисунок галстука.

«Но эта самая незаметная полосочка показывает открытость и не отстраненность президента к публике», — заключила эксперт.