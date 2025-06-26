Стилист: российским брендам нужно 2-3 года, чтобы конкурировать с западными

«Мы были непатриотичны в плане выбора одежды. Мы шли покупать туда, где дешевле, и покупали западное. Мы не верили в свои бренды. Сейчас у нас нет выбора. Поэтому мы начинаем говорить: „Как круто! У нас, оказывается, свои бренды такие хорошие“. Но нам ещё года два-три нужно, и потом, в том состоянии, в котором западные бренды от нас ушли, они могут возвращаться», — в эфире радио Sputnik отметил Лисовец.